Як швидко висушити одяг "по науці": перевірені поради на усі випадки

Не завжди речі можна розвісити на вулиці у теплий сонячний день

Для досягнення швидшого висихання одягу всередині приміщення слід враховувати три основні фактори: температуру, вологість та потік повітря. Розуміння наукових принципів допоможе скоротити час сушіння одягу. Раніше ми відповідали на запитання, чи можна сушити речі на батареї.

Як швидко сушити речі по науковому

Молекули води, які "замкнулися" всередині волокон тканини, повинні перетворитися на водяну пару і зникнути. У процесі пересування всередині волокон вони отримують достатньо енергії, щоб перетворитися на газоподібний стан. Якщо нагрівається матеріал, це прискорює процес. Водночас молекули води в повітрі можуть випадково сконденсуватися на тканині, якщо вологість повітря висока. Тому, коли повітря сухіше, відбувається більш інтенсивне випаровування і менше конденсації, що дозволяє одягу швидше висохнути. Про це пише bb.lv.

Тепле повітря містить більше вологи, тому при підвищених температурах відносна вологість знижується, що сприяє швидкому висиханню одягу. Потік свіжого повітря видаляє вологе повітря від одягу, що сушиться, мінімізуючи зворотний конденсат на тканині. Саме тому, в спеку одяг часто сушать на відкритому повітрі: він провітрюється, а сонячні промені швидко нагрівають тканину. Якщо вам необхідно сушити одяг усередині приміщення, рекомендується вибрати тепле, сухе місце з гарною вентиляцією.

Пристрої для сушіння

Зрозуміло, є певні технічні рішення, здатні прискорити цей процес. Сушарки для білизни з підігрівом стимулюють випаровування за допомогою нагрітих стрижнів, тоді як сушильні машини застосовують потік теплого повітря для нагрівання одягу та видалення вологи.

Раніше "Телеграф" писав, як швидко висушити одяг одразу після прання. Процес займе лише лічені хвилини.