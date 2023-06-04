Три простих способи позбутися мух у будинку: з чого зробити пастку своїми руками

Разом з літом до домівок прийшла проблема небажаних комах

Мухи, мошки, плодові мушки та інші комахи – найчастіша проблема в будинку влітку. Магазинні приманки не завжди ефективні, тому краще скористатися саморобною альтернативою, до того ж зробити пастки своїми руками дуже просто.

Щоб позбутися мух у будинку, скористайтесь пастками з підручних засобів. Про дієві лайфхаки розповідає видання Express.

Пастка з оцтом

Змішайте дві столові ложки яблучного оцту, одну столову ложку цукру, півсклянки теплої води та кілька крапель засобу для миття посуду в мисці. Ретельно перемішайте суміш. Поставте ємність там, де є мухи. Солодкий запах привабить шкідників, але розчин уб’є їх.

Трюк зі свічкою

Запаліть свічку, поставте в центр тарілки і додайте трохи води навколо. Вимкніть світло та зачекайте. Мухи злетяться до свічки, але потраплять у пастку.

Спосіб проти плодових мушок

Помістіть фрукт у миску, накрийте поліетиленовою плівкою. Гострим предметом проткніть кілька невеликих отворів поліетиленової плівки. Розмістіть приманку там, де зазвичай осідають плодові мушки. Їх заманить запах фруктів, що розкладаються, але плівка не дасть шкідникам вибратися назовні.

Раніше "Телеграф" розповідав, які запахи відлякують мух. Натуральні репеленти ефективно борються з комахами у будинку.