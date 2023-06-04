"Колючі" рушники знову стануть м’якими: з чим їх випрати

Один підручний інгредієнт поверне рушникам пухнастість

Нові рушники після кількох прань стають жорсткими, волокна тканини твердіють і "колються". Щоб повернути м’якість виробам, потрібно випрати їх з одним дешевим засобом, який, можемо припустити, стоїть у вашій кухонній шафі.

Простий лайфхак з оцтом зробить рушники знову шовковистими та пухнастими. Про дієвий спосіб розповідає видання Express.

Згодом рушники грубіють через залишки мийних засобів та олій для тіла. Крім того, погіршує ситуацію накопичення на волокнах тканини кондиціонера для білизни. Щоб відновити рушники, використовуйте столовий оцет під час прання. Це універсальний засіб для чищення жиру та плям з білизни, в той же час бореться з вапняним нальотом, пліснявою і грибком у пральній машині.

Як повернути м’якість рушникам після прання

Ключовий інгредієнт цього лайфхака – оцет – не лише видаляє залишки кондиціонера для білизни, а й чудово пом’якшує рушники. Завантажте пральну машину рушниками. Переконайтеся, що барабан не перевантажений, щоб чистка та полоскання спрацювали на 100%. Поместіть капсулу з мийним засобом в машину і додайте півсклянки оцту у відсік для порошку. Увімкніть прання на 60 градусів, щоб ретельно очистити вироби. Додаткове віджимання не завадить.

Після прання рушники не пахнуть оцтом. Тканина стане м’якою та приємною. Однак пам’ятайте, що додавати оцет щоразу не варто, достатньо використовувати засіб з періодичністю шість тижнів.

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