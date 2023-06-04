Ніколи так не періть: три помилки, які зіпсують ваші речі

Пральна машина зробить все за вас, але потрібно знати про деякі важливі нюанси

Деформування, вицвітання, плями і не тільки: якщо після прання ви зіткнулися з цими проблемами, то, швидше за все, припустилися помилки. Пральна машина полегшує завдання догляду за одягом, але вимагає дотримання простих правил при пранні одягу, постільної білизни та іншого.

Зверніть увагу на три поширені помилки під час прання речей. Про те, як не можна прати, розповідає видання Express.

Помилка №1

Використання занадто великої кількості мийного засобу призведе до того, що речі будуть жорсткими та грубими на дотик. Крім того, накопичення піни загрожує виникненням грибка у пральній машині. Дотримуйтесь дозування при додаванні порошку. Зручний варіант — капсули, так ви точно не перестараєтеся із засобом.

Помилка №2

Якщо ви забудете зробити "тест кольору" нової речі перед пранням, то вона може полиняти і зіпсувати решту одягу. Тому пам’ятайте про цей ритуал. Вам потрібно налити трохи води на одяг і промокнути її паперовим рушником. Якщо колір розтікається, то періть річ окремо.

Помилка №3

Не застібати блискавки – ще одна помилка. Ви ризикуєте подряпати дверцята пральної машини, тому застібуйте всі джинси та куртки перед тим, як запустити прання. Те ж саме можна сказати і про розстебнуті бюстгальтери, які можуть пошкодити барабан. Використовуйте для білизни спеціальний чохол або альтернативу з підручних матеріалів, наприклад, стару наволочку.

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