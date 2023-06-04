Одна хитрість допоможе розрахувати ідеальну дозу гелю для прання: що потрібно зробити

Лайфхак допоможе заощадити та продовжити термін служби пральної машини

Застосування дуже великої кількості гелю для прання — одна з найпоширеніших помилок під час користування пральною машиною. Надлишок гелю ушкоджує волокна. До того ж його частинки залишаються на одязі.

З іншого боку, зайва кількість засобу для прання рано чи пізно призведе до поломки пральної машини, так як надлишок піни викликає швидке зношування помпи й двигуна приладу. На щастя, є простий спосіб обчислити потрібну кількість гелю для прання.

Крім економії ця хитрість допоможе продовжити життя одягу та пральної машини.

Насамперед потрібно замінити мірну склянку, якою пропонують користуватися виробники порошку, на столову ложку.

Щоб знайти ідеальну кількість необхідного миючого засобу, достатньо запам’ятати таке правило. Для прання на легкому завантаженні близько 3,5 кг білизни потрібна 1 столова ложка прального засобу, а якщо ми завантажимо в барабан більше 5,5 кг білизни, потрібно дві столові ложки.

Звичайно, на кількість гелю впливає не лише завантаження пральної машини, а й рівень жорсткості води та забрудненість самого одягу. Наприклад, чим м’якша вода, тим менше миючого засобу буде потрібно.

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