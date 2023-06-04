П’ять речей, які засмічують стік: ніколи не викидайте це у раковину

Не варто змивати в раковину все поспіль, інакше доведеться викликати сантехніка

Раковини на кухні або у ванній кімнаті, унітази, душові кабіни та ванні забиваються різними предметами. Прибрати засмічення не завжди легко самостійно, а за послуги сантехніка треба платити. Тому легше запобігти проблемі.

Зверніть увагу на п’ять речей, які найчастіше забивають каналізацію. Про це розповів експерт із сантехніки Річард Саузерн виданню Express.

Кулінарні жири

Жири та олії можуть твердіти й викликати засмічення в трубах, що призводить до блокування стоку. Утилізуйте належним чином такі речовини, перш ніж мити посуд.

Харчові відходи

Не варто викидати залишки їжі в каналізацію, оскільки вони можуть накопичуватися і перешкоджати потоку води. Під забороною, серед іншого, шкірка фруктів та кавова гуща.

Фарба та хімікати

Небажано виливати в каналізацію фарбу, розчинники, пестициди й інші хімікати, оскільки вони можуть забруднити джерела води і завдати шкоди навколишньому середовищу. Крім того, подібні матеріали можуть роз’їдати трубопровід, що призводить до витоків та заважає роботі сантехніки.

Вологі серветки

Навіть так звані вологі серветки, що змиваються, не розкладаються і можуть засмічувати стоки і каналізацію. Сюди ж включено підгузки, ватяні спонжі, палички та тампони.

Волосся

Волосся часто є причиною засмічення у сливі душу. Спробуйте використовувати "пастку" для волосся або дренажну сітку, не забуваючи регулярно очищати її.

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