Як помістити об’ємну ковдру в пральну машину: хитрість домогосподарок

Навіть велику ковдру можна випрати в машинці, а не везти її в хімчистку

Хоча б раз на рік ковдри вимагають прання. Літо підходить для цього найкраще, адже на сонці виріб добре просохне. Об’ємну ковдру можна випрати без допомоги пральної машини та хімчистки. Але якщо робити це ліньки, то можна скористатися хитрістю і помістити в пральну машину навіть дуже великий виріб.

Насамперед потрібно з’ясувати або згадати, яку максимальну вагу можна завантажувати у вашу пралку. Якщо вага ковдри не перевищує ліміту, можна приступати до наступного кроку.

Перед пранням потрібно обов’язково перевірити, щоб на ковдрі не було швів що розійшлися або дірок, через які може вилізти наповнювач.

Наступний крок – правильно скласти ковдру. Дуже важливо, щоб об’ємна річ рівномірно розподілилася барабаном. Розкладіть ковдру на ліжку і складіть обидві сторони до центру. У вас буде не дуже широка смужка. Після цього скачайте ковдру у щільний рулон. У такому стані помістіть його в барабан.

Туди ж можна відправити тенісні м’ячики, які не дадуть наповнювачу ковдри взятися грудками.

Для прання ковдри віддавайте перевагу рідким засобам. Виберіть режим делікатного прання та додаткове полоскання, щоб точно виполоскати весь засіб для прання.

Ідеально сушити ковдру на свіжому повітрі у горизонтальному положенні. Постійно перевертайте виріб, щоб він не запрів.

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