Таргани ненавидять запах огірка: як позбутися надокучливих комах

Екологічний засіб боротьби з тарганами

Таргани — одні з найнеприємніших для людини комах. Дотримання чистоти в будинку не завжди гарантує, що ці створіння не проникнуть усередину. Про це найкраще знають мешканці нижніх поверхів.

Якщо в будинку завелися таргани, спробуйте вивести їх за допомогою нашатирного спирту. Ще одним помічником у боротьбі з неприємними комахами може стати натуральний та доступний продукт – огірок.

Як пише Informacion, таргани ненавидять запах огірка.

Як боротися з тарганами за допомогою огірків

Візьміть свіжий огірок, наріжте його шматочками та пропустіть через блендер. Додайте склянку води. Ви отримаєте розчинений огірковий сік. Процідіть суміш і вилийте огірковий сік у відро для миття підлоги. Не додавайте туди хімічні продукти. Отриманим розчином вимийте підлогу.

Після цієї процедури таргани повинні залишити ваш будинок.

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