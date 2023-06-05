Позбутися мух можна раз і назавжди: три дуже прості пастки, які легко зробити самостійно
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Ці саморобні пастки справді ефективні
Мухи — це одна з найпоширеніших і набридливих проблем щоліта. Крім того, що вони можуть бути розносниками різних хвороб, їх дзижчання просто виводить із себе. На щастя, є кілька ефективних способів, як їх позбутися.
Ці пастки для мух є чудовою принадою для комах, пише santeplus. Плюс до всього їх легко зробити самостійно, і вони позбавлять вас використання хімічних репелентів.
Як зробити пастку для мух своїми руками
- Яблучний оцет та рідина для миття посуду
- Візьміть банку, налийте трохи яблучного оцту та кілька крапель рідини для миття посуду. Добре перемішайте два інгредієнти та накрийте місткість листом алюмінієвої фольги.
- Потім використовуйте шпильку, щоб проткнути в листі отвори, досить великі, щоб через них могли пройти мухи.
- Потім закріпіть фольгу, а потім прикріпіть ще один шматок алюмінієвої фольги. Акуратно проткніть отвори і в цій частині (між 1-м та 2-м шарами фольги повинен бути невеликий прозір). Необхідно стежити за тим, щоб отвори не збігалися один з одним, інакше плодовим мушкам буде легше втекти.
- Пластикова пляшка
- Просвердліть декілька невеликих отворів у кришці пляшки содової або мінеральної води.
- Закрутіть кришку, відріжте третину пляшки і відкладіть її вбік. На дно пляшки налийте яблучний оцет, фруктовий сік, вино чи пиво.
- Потім переверніть відрізану частину пляшки і поставте її так, щоб пробка утворила вирву вниз і закріпіть її до іншої частини пляшки скотчем.
- Тепер все, що вам потрібно зробити, це встановити пастку поруч із місцем скупчення плодових мух.
- Конус з паперу і банка
- Сформуйте паперовий конус із невеликим отвором внизу. Вам потрібно вставити його в банку, але переконайтеся, що він не торкається дна. Приклейте паперовий конус клейкою стрічкою, щоб зберегти форму, і відкладіть його убік.
- Потім візьміть фрукти та покладіть їх на дно банки. Підійде навіть яблучна чи бананова шкірка.
- Після цього помістіть паперовий конус у банку і закріпіть його.
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