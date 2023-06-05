Позбутися мух можна раз і назавжди: три дуже прості пастки, які легко зробити самостійно

Ці саморобні пастки справді ефективні

Мухи — це одна з найпоширеніших і набридливих проблем щоліта. Крім того, що вони можуть бути розносниками різних хвороб, їх дзижчання просто виводить із себе. На щастя, є кілька ефективних способів, як їх позбутися.

Ці пастки для мух є чудовою принадою для комах, пише santeplus. Плюс до всього їх легко зробити самостійно, і вони позбавлять вас використання хімічних репелентів.

Як зробити пастку для мух своїми руками

Яблучний оцет та рідина для миття посуду

Візьміть банку, налийте трохи яблучного оцту та кілька крапель рідини для миття посуду. Добре перемішайте два інгредієнти та накрийте місткість листом алюмінієвої фольги. Потім використовуйте шпильку, щоб проткнути в листі отвори, досить великі, щоб через них могли пройти мухи. Потім закріпіть фольгу, а потім прикріпіть ще один шматок алюмінієвої фольги. Акуратно проткніть отвори і в цій частині (між 1-м та 2-м шарами фольги повинен бути невеликий прозір). Необхідно стежити за тим, щоб отвори не збігалися один з одним, інакше плодовим мушкам буде легше втекти.

Пластикова пляшка

Просвердліть декілька невеликих отворів у кришці пляшки содової або мінеральної води. Закрутіть кришку, відріжте третину пляшки і відкладіть її вбік. На дно пляшки налийте яблучний оцет, фруктовий сік, вино чи пиво. Потім переверніть відрізану частину пляшки і поставте її так, щоб пробка утворила вирву вниз і закріпіть її до іншої частини пляшки скотчем. Тепер все, що вам потрібно зробити, це встановити пастку поруч із місцем скупчення плодових мух.

Конус з паперу і банка

Сформуйте паперовий конус із невеликим отвором внизу. Вам потрібно вставити його в банку, але переконайтеся, що він не торкається дна. Приклейте паперовий конус клейкою стрічкою, щоб зберегти форму, і відкладіть його убік. Потім візьміть фрукти та покладіть їх на дно банки. Підійде навіть яблучна чи бананова шкірка. Після цього помістіть паперовий конус у банку і закріпіть його.

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