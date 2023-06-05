Вода знову почне витікати: легкий трюк, щоб усунути засмічення в раковині

Експерт із сантехніки поділився лайфхаком, який допоможе розблокувати стік

Волосся, залишки їжі, мийні засоби часто призводять до засмічень у раковинах та ванних кімнатах. Викидати ці предмети у каналізацію не варто. Якщо ж стік забився, то спробуйте розблокувати його найпростішим способом.

Щоб прочистити злив і усунути засмічення в раковині або ванній кімнаті, спробуйте легкий лайфхак з підручними продуктами. Детальніше розповів експерт із сантехніки Річард Саузерн виданню Express.

Так, прочистити злив раковини чи ванни можна за допомогою окропу. Для цього закип’ятіть чайник або каструлю з водою, переконавшись, що її достатньо, щоб вилити в каналізацію за один раз. Обережно вилийте окріп прямо в злив. Робіть це повільно, щоб уникнути бризок або опіків. Дайте воді пройти через труби протягом кількох хвилин.

За словами експерта, якщо засмічення незначне, то гаряча вода може допомогти усунути його та очистити злив. Якщо трюк із окропом не спрацює, то використовуйте харчову соду з оцтом, ця суміш ефективно очищає раковини від засмічення.

Раніше "Телеграф" розповідав докладніше, як прочистити слив за допомогою харчової соди та оцту. Лайфхак дуже простий, але дасть необхідний результат, щоб вода знову безперешкодно витікала.