Перетворюємо вентилятор на кондиціонер: три дивовижні лайфхаки допоможуть впоратися зі спекою

Три корисні поради допоможуть пережити майбутню спеку

Цього літа в Україні можливі рекордно високі температури, а це означає, що настав час запасатися різними лайфхаками, які допоможуть побороти спеку. "Телеграф" розповідає про три несподівані способи, що ідеально підходять до застосування в спеку.

Йтиметься про те, як зробити "холодоагент" в домашніх умовах, зробити з вентилятора кондиціонер, який даватиме більше холодного повітря і як змайструвати своїми руками термос для холодної води.

"Холодагент" із підручних засобів

Для цього знадобиться кілька звичайних губок. Їх потрібно відправити в морозилку на кілька годин, а після того, як вони змерзнуть, перекласти їх у зип-пакети. Їх можна використовувати надалі, наприклад, у сумці-холодильнику, щоб температура довше залишалася низькою. Або ж їх можна прикладати до розпалених частин тіла в спеку — рук, чола, шиї й т.д.

З вентилятора в кондиціонер

Зрозуміло, перетворити звичайний вентилятор на кондиціонер не вийде, але зробити так, щоб він почав давати більше холодно повітря — запросто. Для цього потрібно насипати кубики льоду у велику миску та поставити її перед увімкненим вентилятором. Повітря проходитиме через лід і охолоджуватиметься.

Термос для холодної води із пляшки

У спеку важливо мати при собі воду, а щоб зберегти її якнайдовше холодної, можна зробити спеціальний термос. Для цього потрібно залити в пляшку на третину фільтровану воду, а потім покласти її в морозилку. Але пляшка має лежати, а не стояти. Таким чином рідина розтечеться по стінці пляшки. Через кілька годин, коли вода перетвориться на лід, у пляшку можна залити воду, сік, холодний чай чи каву. Лід на стінці танутиме рівномірно, охолоджуючи напій.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про шість простих способів, які допоможуть охолодити будинок або квартиру в спеку.