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Одягніть на мітлу панчоху: трюк для легкого прибирання будинку

Автор
Наталя Граковська Наталя Граковська
Дата публікації
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Автор
freepik.com

Завдяки лайфхаку мітла та віник не забиватимуться волоссям та ворсинками

Під час підмітання часто доводиться стикатися з незручністю, коли на мітлу чи віник чіпляється купа волосся та пуху. Через це ефективність прибирання знижується. Цю прикру проблему можна вирішити раз і назавжди. Достатньо застосувати невелику хитрість, якою поділився один із користувачів TikTok.

Секрет полягає у використанні поліетиленового пакета або капронової панчохи для захисту мітли. Якщо загорнути щітку в поліетиленовий пакет або надіти на щетину панчоху, це створить бар’єр, що запобігає прилипанню волосся та ворсинок до щетини. Суть у тому, що пластик та нейлон генерують статичну електрику. Таким чином порошинки притягуватимуться на них, а не накопичуватимуться на щетині.

За допомогою цього лайфхака ви зможете навести лад у будинку, не відволікаючись на струшування щітки або видалення налиплого волосся вручну, що заощадить вам час і сили.

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Теги:
#Прибирання #Лайфхак #Віник #Мітла