Чим не можна прочищати забитий стік: є чотири менш "агресивні" засоби

Для розблокування каналізації необов’язково використовувати магазинні хімікати

Раковини, ванни, душові кабіни часто забиваються через різні предмети, включаючи волосся, залишки їжі та мильний наліт. Магазинні хімічні засоби для прочистки забитого стоку діють агресивно, на щастя, є більш щадна альтернатива.

Ніколи не лийте в труби хлор, адже можна усунути засмічення у каналізації чотирма ефективними способами. Про дієві лайфхаки з прочистки водостоку розповідає видання Express.

Так, спеціальні засоби для чищення каналізації, які пропонують магазини, зазвичай містять хлор. Однак ця речовина дуже агресивна, може дратувати шкіру та дихальні шляхи. Крім того, хлор шкідливий для довкілля, краще використовувати його з економією. До того ж є чудові альтернативи цьому продукту.

Як прочистити забитий стік

Оцет та розпушувач (останній може замінити харчова сода чи сіль). Щоб очистити злив та раковину за допомогою цієї суміші, насипте кілька столових ложок розпушувача в зливну трубу. Додайте приблизно півсклянки оцту, розпочнеться хімічна реакція із виділенням вуглекислого газу. Залишіть розчин на 15 хвилин, а потім змийте гарячою водою.

(останній може замінити харчова сода чи сіль). Щоб очистити злив та раковину за допомогою цієї суміші, насипте кілька столових ложок розпушувача в зливну трубу. Додайте приблизно півсклянки оцту, розпочнеться хімічна реакція із виділенням вуглекислого газу. Залишіть розчин на 15 хвилин, а потім змийте гарячою водою. Пральна (кальцинована) сода й лимонна кислота. Суміш працює за тим же принципом, що оцет з розпушувачем, але діє м’якше. Залишити засоби в стоку слід щонайменше на годину. Після цього доведеться повторити маніпуляцію.

Суміш працює за тим же принципом, що оцет з розпушувачем, але діє м’якше. Залишити засоби в стоку слід щонайменше на годину. Після цього доведеться повторити маніпуляцію. Таблетки для посудомийної машини. Розчиніть капсули в гарячій воді, потім повільно вилийте рідину в каналізацію. Використовуйте тверді таблетки для посудомийної машини для цього хаку, бо вони розчиняються, а не лопаються.

Розчиніть капсули в гарячій воді, потім повільно вилийте рідину в каналізацію. Використовуйте тверді таблетки для посудомийної машини для цього хаку, бо вони розчиняються, а не лопаються. Кола. Безалкогольний напій — популярний засіб для чищення. Фосфорна кислота, яка є у колі, ефективна проти органічних матеріалів, що допоможе усунути засмічення. Увечері залийте літр коли в каналізацію, а потім залиште на ніч, щоб розчинити закупорення.

Раніше "Телеграф" розповідав, які предмети не можна викидати у каналізацію. Саме вони найчастіше стають причиною забитого водостоку.