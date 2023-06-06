З чим випрати шкарпетки, щоб вони знову стали білими: два дієві лайфхаки

Пральний порошок під час прання шкарпеток замініть підручними засобами

Білі шкарпетки після численних прань стають сірими чи жовтими, деякі плями, здається, вивести неможливо. Однак є можливість повернути білизну речам, і відбілювач у цьому точно не помічник.

Щоб шкарпетки знову стали білими, слід випрати їх з особливими підручними засобами. Про два дієві лайфхаки розповідає видання Express.

Як випрати білі шкарпетки

Лайхфак із таблеткою для посудомийної машини. Додайте в барабан пральної машини одну-дві капсули для посудомийки замість порошку. Увімкніть прання на 40-60 градусів. Ви здивуєтеся, але цей засіб впорається з будь-якими плямами на шкарпетках, вироби стануть білими, наче тільки після покупки.

Лайфхак з оцтом та харчовою содою. Доступні засоби часто використовуються в побутових завданнях, прання шкарпеток білого кольору – один із таких випадків. Комбінація продуктів блискуче впорається з брудними виробами. Додамо, що сушити білі шкарпетки рекомендується на сонці.

Раніше "Телеграф" розповідав, який засіб допоможе повернути м’якість колючим рушникам. Простий лайфхак слід повторювати кілька разів на рік.