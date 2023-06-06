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З чим випрати шкарпетки, щоб вони знову стали білими: два дієві лайфхаки

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Повернути білий колір шкарпеткам просто
Повернути білий колір шкарпеткам просто. Фото pexels.com

Пральний порошок під час прання шкарпеток замініть підручними засобами

Білі шкарпетки після численних прань стають сірими чи жовтими, деякі плями, здається, вивести неможливо. Однак є можливість повернути білизну речам, і відбілювач у цьому точно не помічник.

Щоб шкарпетки знову стали білими, слід випрати їх з особливими підручними засобами. Про два дієві лайфхаки розповідає видання Express.

Як випрати білі шкарпетки

  • Лайхфак із таблеткою для посудомийної машини. Додайте в барабан пральної машини одну-дві капсули для посудомийки замість порошку. Увімкніть прання на 40-60 градусів. Ви здивуєтеся, але цей засіб впорається з будь-якими плямами на шкарпетках, вироби стануть білими, наче тільки після покупки.
  • Лайфхак з оцтом та харчовою содою. Доступні засоби часто використовуються в побутових завданнях, прання шкарпеток білого кольору – один із таких випадків. Комбінація продуктів блискуче впорається з брудними виробами. Додамо, що сушити білі шкарпетки рекомендується на сонці.

Раніше "Телеграф" розповідав, який засіб допоможе повернути м’якість колючим рушникам. Простий лайфхак слід повторювати кілька разів на рік.

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#Шкарпетки #Прання #Лайфхак