Достатньо раз у пів року кидати в барабан ці таблетки, щоб машинка була як нова

Машинка буде виблискувати зсередини як нова

Багато домогосподинь знають, як здійснити очищення лотка пральної машини, позбутися плісняви на гумовій прокладці та усунути неприємні запахи в барабані пристрою. Однак усередині машини є компоненти, яких неможливо дістати руками. І ці компоненти також потребують чищення.

Якщо ви повторите цю хитрість, ваша пралка буде сяяти так, ніби вона щойно була придбана. Потрібно лише 2 таблетки для посудомийної машинки. Про це пише cpykami.

Як почистити пральну машину

Покладіть дві таблетки для посудомийки у порожню пральну машину. Встановіть максимально високу температуру та режим віджимання, а також додайте додатковий цикл полоскання. Цей процес видалить всі забруднення, що накопичилися всередині машини, які накопичились протягом багатьох років. Рекомендується проводити таку чистку кожні пів року, щоб зберегти чистоту.

Раніше "Телеграф" писав, навіщо в пральну машину класти білий рис. Він чудово вбирає вологу, тому завдяки йому розв'язується одна з головних проблем пристрою.