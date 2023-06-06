Як очистити подушку, не перучи в машинці: фантастичний трюк із підручним засобом

З пожовтінням подушок легко впорається один підручний засіб

У літні місяці подушки вимагають більшого догляду, на щастя, ви зможете без проблем очистити їх у домашніх умовах. З неприємним запахом, плямами від поту та пожовтінням з легкістю впорається підручний продукт, який знайдеться у вашому будинку.

Щоб очистити подушки без пральної машини, скористайтеся ефективним лайфхаком. Ключовий інгредієнт для цього трюку – харчова сода, повідомляє видання Express.

Як очистити подушку без пральної машини

Харчова сода – чудовий засіб для прибирання, який стане у нагоді й у догляді за постільними речами. Цей порошок відмінно вбирає вологу й усуває запахи, що робить його ідеальною для спітнілих подушок. Все, що потрібно зробити, це посипати соду рівномірним шаром на подушки і залишити на пару годин. Після цього за допомогою ручного пилососа приберіть залишки порошку з виробу.

Крім того, такі додаткові заходи полегшать догляд за подушками:

Використовуйте захисні чохли для подушок.

Провітрюйте подушку на вулиці в сонячну погоду.

Щотижня періть наволочки.

Вибирайте вологовідштовхувальні наволочки.

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