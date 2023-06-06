Забудьте про неприємний запах: народні засоби, щоб менше потіти влітку

Відвари трав або лосьйони з доступних засобів убережуть вас від неприємного запаху поту

Влітку більшість людей стикаються з неприємною проблемою підвищеного потовиділення. Це завдає дискомфорту і псує зовнішній вигляд. Існують вкрай радикальні заходи у вигляді б’юті-процедур, які допоможуть цього позбутися, але є й народні засоби.

На порталі L’Officiel Ukraine розповіли про те, як менше потіти влітку за допомогою відварів трав та інших засобів, які є у кожному будинку. Однак варто пам’ятати, що ефект від цих засобів накопичувальний та бажаного диво-ефекту за один раз не станеться.

Відвар ромашки із содою

Візьміть 60 г квіток ромашки, які можна купити в аптеці, і залийте їх 2 літрами окропу. Дайте відвару настоятися ніч, після чого додайте 2 ст. л. соди. Цим відваром потрібно робити регулярні обтирання проблемних місць на тілі.

Яблучний оцет із водою

Важливо, що звичайний столовий оцет для цієї процедури не підійде, тому що може викликати опік або алергію, тому потрібний саме яблучний. Розмішайте його з водою в пропорції 1:1 і протирайте проблемні зони за допомогою ватного диска.

Крохмаль

Підійде як кукурудзяний, так і картопляний крохмаль. Цей засіб грає роль абсорбенту, тому добре видаляє піт. Змішайте крохмаль із 1 ч. л. соди і "припудрюйте" таким складом чисту суху шкіру.

Перекис водню

Перекис водню — універсальний засіб, який також можна використовувати і для видалення поту. Змішайте 5мл. перекису з водою і протирайте пахви, використовуючи ватяний диск.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як позбутися неприємного запаху у квартирі. Найчастіше, причиною появи неприємного запаху може стати пліснява, волога, продукти, що зіпсувалися.