Це ім’я носили царі, королі, імператори та апостоли

Ім’я Пилип на сьогоднішній день не найпопулярніше, проте все одно досить часто зустрічається. "Телеграф" вирішив розповісти, що означає це ім’я, звідки воно взялося і коли всі Дні ангела Пилипа протягом року.

Значення імені Пилип

Це давньогрецьке ім’я, яке перекладається як "той, що любить коней" або "той, що захоплюється верховою їздою". На територію сучасної України ім’я поширилося разом із християнством, проте набуло популярності набагато пізніше.

В Україні використовується форма імені Пилип, в росії дуже популярна форма Філіп. Також зустрічаються такі форми як Філ, Філя, Філька, Філечка, Пилипко, Пилипчик, Пилипок, Пилипцьо, Філіппе, Феліппе, Філіппо.

Напевно, найвідомішим живим носієм імені Пилип є російський співак, любитель президента рф владимира путіна Філіп Кіркоров. Крім того, варто згадати таких осіб як апостоли з 12 та з 70 Пилипи, гетьман України Пилип Орлик, також було багато римських імператорів, королів Франції, Іспанії, Португалії, царів Македонії, герцогів Бургундських та Орлеанських на ім’я Пилип.

Вважають, що носії імені Пилип зазвичай самолюбні, вміють показати себе, досить товариські, хитрі, але вразливі, запальні і мають мало друзів, тому що мало хто готовий винести їхній характер.

Коли День ангела Пилипа?

Носії імені Пилип святкують свої іменини більше десятка разів на рік за церковним православним календарем:

17 січня, 24 жовтня, — Пилип, апостол від 70-ти;

22 січня, 13 червня — митрополит Московський і всієї Русі Філіп Количев;

7 лютого, — Пилип Римлянин;

5 березня, — Пилип Валаамський;

7 березня, — Пилип Апамейський;

11 квітня;

25 травня, — Пилип Аргірій;

13 липня — Пилип, апостол з 12-ти;

16 липня — святитель, митрополит Філіп II Московський і всієї Русі;

30 серпня, — Пилип Нікомідійський, Пилип Сухонський;

15 вересня;

16 вересня;

11 листопада;

27 листопада, — апостол з 12-ти Пилип, преподобний Пилип Ірапський Череповецький.

28 листопада, — Пилип Рабангський.

Раніше "Телеграф" розповідав, коли відзначаються усі головні церковні свята в Україні — після переходу церкви на новий календар.