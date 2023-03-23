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"Аполлон з АліЕкспрес": путініста Кіркорова висміяли за зроблені "кубики" на пресі (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
Кіркоров захопився пластикою Новина оновлена 23 березня 2023, 14:11
Кіркоров захопився пластикою. Фото instagram

Співак вкотре ліг під ніж хірурга

Російський співак, затятий путініст Філіп Кіркоров у свої 55 вирішив активно омолоджуватися, тільки робить він це не спортом і здоровим способом життя, а за допомогою пластичної хірургії. І зробив він їх уже чимало.

Днями у мережі з’явилися нові фото Кіркорова після операції на животі. Артист зробив собі "ідеальний торс" з кубиками та підтягнутими грудьми. Нині співак ходить у корсеті.

Кіркоров після пластики

Таке "перетворення" путініста сподобалося не всім його шанувальником, і артиста почали висміювати у мережі. Багато користувачів відзначають, що "нормальні мужики" створюють свої фігури у спортзалах, а не в клініках пластичної хірургії.

Філіп Кіркоров зробив ще одну пластичну операцію -
Філіп Кіркоров зробив ще одну пластичну операцію -
Філіп Кіркоров зробив ще одну пластичну операцію -
Філіп Кіркоров зробив ще одну пластичну операцію -

Кремлівський пропагандист уже не вперше робить собі пластику. Після останнього разу він помітно схуд, проте його обличчя тепер схоже на інших персонажів російської естради.

Нагадаємо, що Кіркоров активно підтримує політику путіна та розв’язану ним війну в Україні. Свого часу він виступав в окупованому Криму та проводив інші пропагандистські концерти. Фігурант сайту "Миротворець" як особа, яка становить загрозу нацбезпеці України та міжнародному правопорядку. З 7 січня 2023 року перебуває під санкціями РНБО за антиукраїнську діяльність. Вони передбачають блокування активів, припинення торгових операцій, заборону виведення капіталу, позбавлення державних нагород тощо.

Теги:
#Філіп Кіркоров #Пластика