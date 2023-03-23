"Аполлон з АліЕкспрес": путініста Кіркорова висміяли за зроблені "кубики" на пресі (фото)

Співак вкотре ліг під ніж хірурга

Російський співак, затятий путініст Філіп Кіркоров у свої 55 вирішив активно омолоджуватися, тільки робить він це не спортом і здоровим способом життя, а за допомогою пластичної хірургії. І зробив він їх уже чимало.

Днями у мережі з’явилися нові фото Кіркорова після операції на животі. Артист зробив собі "ідеальний торс" з кубиками та підтягнутими грудьми. Нині співак ходить у корсеті.

Таке "перетворення" путініста сподобалося не всім його шанувальником, і артиста почали висміювати у мережі. Багато користувачів відзначають, що "нормальні мужики" створюють свої фігури у спортзалах, а не в клініках пластичної хірургії.

Кремлівський пропагандист уже не вперше робить собі пластику. Після останнього разу він помітно схуд, проте його обличчя тепер схоже на інших персонажів російської естради.

Нагадаємо, що Кіркоров активно підтримує політику путіна та розв’язану ним війну в Україні. Свого часу він виступав в окупованому Криму та проводив інші пропагандистські концерти. Фігурант сайту "Миротворець" як особа, яка становить загрозу нацбезпеці України та міжнародному правопорядку. З 7 січня 2023 року перебуває під санкціями РНБО за антиукраїнську діяльність. Вони передбачають блокування активів, припинення торгових операцій, заборону виведення капіталу, позбавлення державних нагород тощо.