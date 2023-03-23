"Аполлон с АлиЭкспресс": путиниста Киркорова высмеяли за сделанные "кубики" на прессе (фото)

Певец в очередной раз лег под нож хирурга

Российский певец, ярый путинист Филипп Киркоров в свои 55 решил активно омолаживаться, только делает он это не спортом и здоровым образом жизни, а с помощью пластической хирургии. И сделал он их уже немало.

На днях в сети появились новые фото Киркорова после операции на животе. Артист сделал себе "идеальный торс" с кубиками и подтянутой грудью. Сейчас певец ходит в корсете.

Такое "преображение" путиниста понравилось не всем его поклонником, и артиста начали высмеивать в сети. Многие пользователи отмечают, что "нормальные мужики" создают свои фигуры в спортзалах, а не в клиниках пластической хирургии.

Кремлевский пропагандист уже не в первый раз делает себе пластику. После последнего раза он заметно похудел, зато его лицо теперь похоже на других персонажей русской эстрады.

Напомним, что Киркоров активно поддерживает политику путина и развязанную им войну в Украине. В свое время он выступал в оккупированном Крыму и проводил другие пропагандистские концерты. Фигурант сайта "Миротворец" как лицо, представляющее угрозу нацбезопасности Украины и международному правопорядку. С 7 января 2023 года находится под санкциями СНБО за антиукраинскую деятельность. Они предусматривают блокировку активов, прекращение торговых операций, запрещение вывода капитала, лишение государственных наград и т.д.