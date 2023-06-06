Освіжувач більше не потрібен: трюк з йоржиком позбавить від сморіду в туалеті

Простий, але дуже ефективний спосіб освіжити повітря

Проблема появи неприємного запаху у санвузлі знайома кожному. Часто сморіду в туалеті намагаються позбутися за допомогою освіжувача повітря, ароматизаторів для унітаза або саше та найнесподіваніших продуктів. Але витрачатися на ці засоби не доведеться, якщо застосувати невелику хитрість з йоржиком. Цей метод можна застосувати й в тому випадку, якщо терміново потрібно позбавитися амбре, а освіжувач повітря закінчився.

Досвідчені господині радять наливати в чашу для йоржика миючий засіб із сильним та приємним ароматом. Це може бути рідкий засіб для прання, полоскання або миючий засіб для посуду. Завдяки цій хитрості в туалетній кімнаті стоятиме приємний аромат, а йоржик для унітаза завжди буде чистим.

Раніше "Телеграф" розповідав, як позбутися неприємного запаху в туалеті за допомогою оцту, а також зубної пасти.