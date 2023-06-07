Приготуйте для мурах "частування" з кави: комахи більше не зайдуть у вашу оселю

Ароматний та ефективний засіб боротьби з непроханими гостями

Безневинні на перший погляд мурахи можуть стати справжнім кошмаром, тому що вони ніколи не приходять поодинці і їх важко позбутися.

З приходом тепла ці маленькі комахи виходять на вулицю у пошуках їжі та проникають у кухні. При виявленні мурах потрібно якнайшвидше вигнати їх з дому, тому що вони до всього є переносниками мікробів. Для цього можна використовувати інсектициди, чи народні засоби. Одним із таких є кава, пише Elmueble.

Аромат кави, якою ми любимо насолоджуватися вранці, працює як ідеальний репелент від мурах.

Насамперед необхідно ретельно очистити всі поверхні, заселені мурахами. Можливо, вам доведеться викинути деякі продукти, в яких вони були помічені, наприклад, цукор. Як тільки прибирання буде завершено, розкладіть кавові зерна у шафі, біля цукорниці та на підлозі, створивши тим самим ароматний бар’єр для мурах.

Щоб посилити ефект, можна приготувати за допомогою кави інсектициди.

Рецепт кавового засобу від мурах

Варіант 1. Змішайте кавову гущу з харчовою содою і посипте цією сумішшю місця, через які мурахи потрапляють до вашої оселі. Ця суміш смертельна для комах.

Варіант 2. Закип’ятіть каву в воді та додайте трохи білого оцту і кориці. У пляшечку з пульверизатором помістіть кілька очищених зубчиків часнику. Потім залийте туди теплу суміш із кави з корицею та оцтом. Цю суміш потрібно розпорошувати прямо на мурах, коли ви помітите їх у своєму будинку.

Аромат кави відлякуватиме не тільки мурах, але ще бліх та ос.

Раніше "Телеграф" розповідав, як боротися з тарганами за допомогою часнику.