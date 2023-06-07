Що потрібно покласти на шафки в кухні, щоб не було пилу та жиру

Ось що потрібно робити раз на 6 місяців

Усі стикаються з неприємною ситуацією на кухні – появою плям та жирних розводів на шафках та плитці. Якщо швидко не усунути забруднення, то з часом ці старі плями стають дедалі важчими для видалення. До того ж верхня частина кухонних шаф швидко накопичує пил.

Щоб уникнути цієї проблеми і позбавитися необхідності регулярно чистити меблі, пише pixelinform, можна покласти газету, але це рішення буде виглядати некрасиво, а папір доведеться міняти щотижня.

Що потрібно робити, щоб на шафках не було пилу й плям

Потрібно взяти постільну білизну, що не використовується, можна простирадла і наволочки. Нарізати на кілька шматків тканини таким чином, щоб кожен шматок міг повністю покрити верхню частину шафки. Перед тим, як покласти тканинний виріб на меблі, слід занурити його в тазик з мильним розчином, використовуючи господарське мило.

Рекомендується покрити всі шафки вологою ганчірочкою. В результаті меблі не будуть припадати пилом і покриватися липким нальотом. Зручність полягає в тому, що тканину не потрібно міняти часто. Це потрібно робити лише раз на пів року.

Раніше "Телеграф" писав, як видалити жирні плями на плитці. Терти нічого не потрібно – жир розчиниться сам, якщо застосувати один спосіб.