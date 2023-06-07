Замочіть білі речі в молоці – і ви будете здивовані результатом: хитрощі з відбілювання одягу

Трюки, які є чудовою альтернативою відбілювачу.

Біла білизна з часом тьмяніє і жовтіє, тому для її обслуговування потрібна особлива обережність. На щастя, є деякі хитрощі, щоб білі речі знову засяяли, причому без використання різної хімії.

Як зазначає портал santeplus, за наявності правильних інгредієнтів можна приготувати натуральний відбілювач, який допоможе зберегти білизну білих речей. Топ-3 корисних лайфхаків – далі.

Як повернути білизну речам без відбілювача

Молоко

Молоко є відмінним засобом для відбілювання, тому що воно може знадобитися для делікатних тканин або бавовняних виробів.

Залежно від того, скільки речей ви плануєте прати, покладете білизну в маленьку чи велику миску з молоком; Замочіть одяг на 2-3 години. Після цього виперіть одяг, запустивши звичайний цикл прання, а потім дайте висохнути на відкритому повітрі.

Аспірин

Цей аптечний засіб також чудово справляється з плямами на білих тканинах. Щоб використовувати його як відбілювальний продукт, потрібно:

Почніть з розчинення 5 таблеток аспірину тазу з водою. Замочіть одяг та залиште на 1 годину або більше. Покладіть білизну в пральну машину, а потім запустіть звичайний цикл.

Оцет

Це супер мийний засіб, який може похвалитися своїми пом’якшувальними та відбілювальними властивостями.

Покладіть 1 чашку оцту приблизно на 3 літри гарячої води; Занурте білий одяг у розчин оцту; Залишіть просочитися на ніч; Наступного дня виперіть речі як завжди.

Раніше "Телеграф" ділився перевіреним лайфхаками, які допоможуть вибілити старі простирадла. Використовувати відбілювати не варто, тому що він може зіпсувати тканину та надати речі жовтизну.