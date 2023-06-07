Найпростіші способи, як тримати комарів подалі від будинку: рослини, які відлякують комах

У комарів дуже розвинений нюх і певні запахи їх відлякують

Втомилися від укусів і дратівливого дзижчання, яке не дає вам заснути? Настав час витіснити цих небажаних гостей – комарів.

На щастя, є кілька натуральних засобів, які легко замінять хімічні репеленти від комах, пише santeplus. Ці методи дуже ефективні боротьби з комарами. Ці шкідники будуть триматися якомога далі від вашого будинку, якщо ви розмістите кілька запахів, які відлякують комарів.

Як позбутися комарів

Герань — дуже популярна красива рослина, що прикрашає тераси та балкони. Але він також має особливість відлякувати комах, особливо комарів, які не переносять її запах.

Лимон і кориця – це дуже потужний та ефективний дует, який швидко вижене комарів із вашого будинку. Розріжте цитрусові навпіл, посипте скибочки невеликою кількістю кориці і помістіть на решітку духовки. Не закривайте дверцята духовки та випікайте 5 хвилин. Потім вимкніть пристрій і залиште двері відкритими на ніч. Наступного ранку ви знайдете, що в будинку більше немає комарів.

Лимон та оцет — комарам не подобається запах лимона і тим більше оцту. Їхній інтенсивний запах є надійним засобом від комах. Відріжте кілька скибочок лимона, змочіть їх оцтом і поставте у вази або підвіконня.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, чому комарі кусають людей. Вчені з’ясували, на який саме запах реагують комахи і чому одних людей вони кусають частіше, ніж інших.