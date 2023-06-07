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Яку частину пральної машини потрібно регулярно чистити: про це всі забувають

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Чищення пральної машини дуже важливе
Чищення пральної машини дуже важливе. Фото freepik.com

Неприємному запаху та плісняві в пральній машині не місце

Якщо ви забуваєте чистити пральну машину, то це одна з помилок, яка може зіпсувати ваші речі. До того ж, навести лад з приладом не складе труднощів, а для чищення потрібні лише підручні засоби – харчова сода й оцет.

Найчастіше люди забувають очистити від забруднень одну частину пральної машини – фільтр, що негативно впливає на роботу приладу. Щоб ваша "помічниця" функціонувала правильно, виконайте чотири прості кроки, пише Express.

Як чистити пральну машину

  • Крок 1. Очистіть ущільнювач від плісняви та грибка. Нанесіть в область між металевим барабаном і гумовим ущільненням харчову соду, налийте трохи оцту, протріть ганчіркою.
  • Крок 2. Видаліть бруд із барабана. Для цього насипте в нього трохи харчової соди і додайте оцет у відсік для мийних засобів. Увімкніть гаряче прання, зазвичай це 90 градусів.
  • Крок 3. Упорядкуйте ящик для порошків. Відсік потрібно потерти твердою щіткою. Як засіб використовуйте той же оцет або будь-який побутовий продукт для чищення. Простір за ящиком очистіть за допомогою комбінації оцту та соди.
  • Крок 4. Помийте забруднений фільтр. Зазвичай ця частина приладу знаходиться за маленькими дверцятами в правому нижньому кутку машини. Відкрийте дверцята, відгвинтіть фільтр, витягніть його і видаліть бруд, протерши в мисці з водою. Не забудьте одягнути гумові рукавички, адже це не найприємніша робота.

Ці прості лайфхаки запобігають появі затхлого запаху в пральній машині. Регулярно проводьте чистку, щоб ваші речі не псувалися і були після прання справді свіжими.

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