Незабаром відпустка: як підготувати будинок до довгої відсутності господарів

Корисні поради для тих, хто збирається на відпочинок

Перед поїздкою у відпустку потрібно не лише зібрати валізи та нічого не забути, а й підготувати свій будинок до того, що в ньому деякий час ніхто не житиме. Якщо добре все продумати й дотримуватися кількох правил, повернення додому буде ще приємніше, адже не доведеться з порога наводити порядки.

Отже, як підготувати будинок до тривалої відпустки.

Проведіть ревізію в холодильнику та вимийте його. Утилізуйте всі продукти, що швидко псуються, відкриті консерви, молочні продукти. Такі продукти, як сир, масло, ковбасу можна відправити в морозильну камеру. Якщо є побоювання, що за вашої відсутності електрику відключатимуть, або ви самі плануєте це зробити, то приберіть абсолютно всі продукти з холодильника і вимийте його.

Проведіть ретельне прибирання. Якщо не хочеться повертатися в наповнений неприємними ароматами будинок, вимийте весь посуд, підлогу, виперіть і приберіть білизну, винесіть сміття і вимийте відро для сміття.

Чистий будинок не тільки допоможе вам розслабитись після повернення, але й захистить від шкідників, таких як плодові мушки та таргани.

Вимкніть техніку від розеток. Це стосується всіх пристроїв, які не будуть використовуватися під час вашої відсутності — телевізори, комп’ютери, ноутбуки, мікрохвильові печі, бойлер та інші. Відключення побутової техніки не тільки допоможе скоротити рахунки за електроенергію, але й захистить ваші пристрої у разі стрибка напруги.

Перекрийте воду. Це запобігатиме непередбаченим аваріям з протіканнями та затопленнями.

Подбайте про домашніх вихованців та рослини. Якщо у вас є домашні тварини, їх потрібно буде годувати та доглядати за ними, доки вас немає. Продумайте, хто за вашої відсутності зможе про них піклуватися. Цю ж людину можна попросити поливати рослини, якщо вони є. В іншому випадку для квітів можна використовувати систему крапельного поливу.

Не забудьте добре закрити всі двері та вікна. Якщо ви користуєтеся сигналізацією, не забудьте увімкнути її.

Пам’ятайте, що не слід ділитися надто великою кількістю інформації про вашу відпустку в соцмережах. Це дозволить зловмисникам стежити за вашими переміщеннями. Залиште публікацію своїх яскравих фото з відпустки до повернення.

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