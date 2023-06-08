Хитрість наших бабусь: як зробити, щоб кухонний рушник не смердів

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З часом кухонні рушники зношуються і починають випромінювати неприємний запах навіть невдовзі після прання. Найчастіше доводиться позбавлятися таких речей і купувати нові. Але в арсеналі досвідчених господарок є відмінний метод оновлення старих кухонних рушників та порятунку їх від неприємного запаху.

Часто кухонні рушники стираються звичайним порошком з додаванням невеликої кількості відбілювача або підсилювача. Але набагато ефективніше їх виварювати. Не дарма цим методом користувалися ще наші бабусі.

Річ у тім, що стандартного прання недостатньо в тих випадках, коли рушники мають неприємний запах та жирні забруднення. Кип’ятіння допоможе позбавитися амбре і повернути колишній вид виробу.

Як виварити кухонні рушники

Наповніть каструлю водою, щоб вона покривала рушники.

Додайте трохи засобу для миття посуду та поставте каструлю на середній вогонь.

Як тільки вода закипить, зменште вогонь до мінімуму і дайте їй покипіти 10-15 хвилин, щоб повністю вбити бактерії та грибки.

Після закінчення цього часу дістаньте рушники з гарячої води за допомогою пінцета. Поки вони ще теплі, почистьте їх щіткою із твердою щетиною і промийте чистою водою, щоб видалити залишки мила.

Добре відіжміть їх і повісьте на сонці, поки вони повністю не висохнуть.

Якщо ви хочете відбілити кухонні рушники, ви можете замочити їх у розчині гарячої води, склянки оцту і півсклянки харчової соди на годину. Потім випрати їх з милом. Для видалення стійких плям використовуйте щітку. Ви побачите, як помалу зникнуть плями та повністю зникне неприємний запах.

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