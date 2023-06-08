Від лаврового листа до соди: що покласти у взуття, щоб позбутися смороду

Покладіть один із цих засобів усередину на ніч — і неприємного запаху як не бувало

Більшість знають, що можна легко і просто позбавити будь-яке взуття від неприємного запаху. Для цього достатньо покласти всередину черевиків, кросівок або будь-якого іншого взуття спеціальні матеріали на ніч, які поглинають неприємний аромат і мають антибактеріальну дію.

Є кілька способів прибрати смердюче "амбре" всередині улюбленої пари. Є чотири інгредієнти, які варто покласти в взуття, щоб неприємний запах більше вас не турбував. Про це пише pixelinform.

Що покласти у взуття на ніч

Лавровий лист

Лавровий лист чудово позбавляє неприємних запахів і ефективно бореться з мікробами. Достатньо всього одного листочка для кожного елемента взуття.

Активоване вугілля

Цей доступний продукт часто допомагає, коли хтось вдома отруївся, тому його завжди зберігають в аптечці на випадок потреби. Однак за допомогою таблеток можна позбутися неприємного запаху у взутті.

Сода

Цей порошок ефективно бореться зі шкідливими мікроорганізмами та позбавляє неприємних запахів. Рекомендується використовувати не більше однієї ложки цього засобу на кожен елемент взуття.

Ефірні олії

Можна самостійно вибирати олії на свій смак. Наносимо трохи олії на ватяний диск і поміщаємо його у взуття на ніч.

Раніше "Телеграф" писав, як почистити біле взуття та повернути йому первісну білизну. Ефективний спосіб, який можна повторити у домашніх умовах.