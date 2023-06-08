Від лаврового листа до соди: що покласти у взуття, щоб позбутися смороду
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Покладіть один із цих засобів усередину на ніч — і неприємного запаху як не бувало
Більшість знають, що можна легко і просто позбавити будь-яке взуття від неприємного запаху. Для цього достатньо покласти всередину черевиків, кросівок або будь-якого іншого взуття спеціальні матеріали на ніч, які поглинають неприємний аромат і мають антибактеріальну дію.
Є кілька способів прибрати смердюче "амбре" всередині улюбленої пари. Є чотири інгредієнти, які варто покласти в взуття, щоб неприємний запах більше вас не турбував. Про це пише pixelinform.
Що покласти у взуття на ніч
- Лавровий лист
Лавровий лист чудово позбавляє неприємних запахів і ефективно бореться з мікробами. Достатньо всього одного листочка для кожного елемента взуття.
- Активоване вугілля
Цей доступний продукт часто допомагає, коли хтось вдома отруївся, тому його завжди зберігають в аптечці на випадок потреби. Однак за допомогою таблеток можна позбутися неприємного запаху у взутті.
- Сода
Цей порошок ефективно бореться зі шкідливими мікроорганізмами та позбавляє неприємних запахів. Рекомендується використовувати не більше однієї ложки цього засобу на кожен елемент взуття.
- Ефірні олії
Можна самостійно вибирати олії на свій смак. Наносимо трохи олії на ватяний диск і поміщаємо його у взуття на ніч.
Раніше "Телеграф" писав, як почистити біле взуття та повернути йому первісну білизну. Ефективний спосіб, який можна повторити у домашніх умовах.