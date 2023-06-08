"Посоліть" воду в унітазі і однією смердючою проблемою буде менше: маленька хитрість

Засмічення та неприємний запах стануть спогадами

Сіль ідеально підходить для очищення та дезінфекції. Тому вона придатна не тільки для кулінарних цілей, але і може бути використана при прибиранні та пранні. Ось одна з багатьох простих порад, що показують, як сіль можна ефективно застосовувати для очищення унітаза.

Якщо унітаз починає забиватися, це може мати негативні наслідки, тому якщо ви помітили, що вода в унітазі змивається повільніше, ніж зазвичай, необхідно терміново вжити відповідних заходів, пише ukr.media. Виконуйте вказані рекомендації, і ви забудете про проблему засмічених труб.

Як усунути засмічення і прибрати сморід в унітазі

Вам знадобиться звичайна кухонна сіль. Візьміть одну чашку солі і насипте її в унітаз, потім додайте два літри окропу зверху. Чекайте 10 хвилин, а потім вилийте приблизно чотири літри теплої води (не окропу) в унітаз і змийте. Рекомендується проводити цю процедуру щодня, щоб мінімізувати ризик засмічення.

Раніше "Телеграф" писав, як відбілити унітаз. З одним способом ви забудете про жовтизну та плями.

Також ми ділилися рецептом засобу для чищення на основі солі. Воно легко впорається з очищенням сантехніки та наповнить ванну приємним ароматом.