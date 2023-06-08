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"Посоліть" воду в унітазі і однією смердючою проблемою буде менше: маленька хитрість

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Заберіть засмічення за допомогою звичайної кухонної солі Новина оновлена 08 червня 2023, 09:40
Заберіть засмічення за допомогою звичайної кухонної солі. Фото youtube.com

Засмічення та неприємний запах стануть спогадами

Сіль ідеально підходить для очищення та дезінфекції. Тому вона придатна не тільки для кулінарних цілей, але і може бути використана при прибиранні та пранні. Ось одна з багатьох простих порад, що показують, як сіль можна ефективно застосовувати для очищення унітаза.

Якщо унітаз починає забиватися, це може мати негативні наслідки, тому якщо ви помітили, що вода в унітазі змивається повільніше, ніж зазвичай, необхідно терміново вжити відповідних заходів, пише ukr.media. Виконуйте вказані рекомендації, і ви забудете про проблему засмічених труб.

Як усунути засмічення і прибрати сморід в унітазі

Вам знадобиться звичайна кухонна сіль. Візьміть одну чашку солі і насипте її в унітаз, потім додайте два літри окропу зверху. Чекайте 10 хвилин, а потім вилийте приблизно чотири літри теплої води (не окропу) в унітаз і змийте. Рекомендується проводити цю процедуру щодня, щоб мінімізувати ризик засмічення.

Раніше "Телеграф" писав, як відбілити унітаз. З одним способом ви забудете про жовтизну та плями.

Також ми ділилися рецептом засобу для чищення на основі солі. Воно легко впорається з очищенням сантехніки та наповнить ванну приємним ароматом.

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#Сіль #Запахи #Унітази