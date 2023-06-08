Як відрізнити срібло від підробки: візьміть звичайну крейду

Перевірити прикраси можна легко в домашніх умовах

Є багато методів, що дозволяють визначити справжність срібла в домашніх умовах. Якщо ви не впевнені в тому, чи є ваша прикраса дійсно дорогоцінною, можна скористатися кількома способами, але з ними потрібно бути обережними, щоб не зіпсувати метал.

Наприклад, якщо ви маєте доступ до хімічних речовин, таких як сірчана кислота, йод або відбілювач, ви можете використовувати їх, пише ukr.media. Візьміть ватну паличку, занурте її в рідину і торкніться виробу. Якщо срібло почало темніти по краю, можна бути впевненими, що метал справжній.

Однак який у цьому сенс, якщо прикраса чи інший виріб вже непоправно пошкоджені? Натомість слід застосувати інший спосіб, який повністю безпечний для срібла. Цей метод ґрунтується на використанні крейди.

Як перевірити справжність срібла крейдою

Вам потрібно лише потерти прикрасу крейдою. Це не зашкодить цінному металу. Якщо крейда вкрилася темними слідами, то можна вважати, що ви маєте справу зі справжнім сріблом.

Раніше "Телеграф" писав, як запобігти почорнінню срібних прикрас. З одним способом сяятиме, як і раніше.