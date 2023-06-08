Два простих продукти швидко і легко видалять жир із духовки: прибирання коштуватиме копійки

За допомогою цього трюку духовка буде як нова.

Ваша духовка забруднилася, і ви не знаєте, як видалити жир, що налип на стінки? А якщо ми скажемо вам, що можна зробити свою духовку ідеально чистою, не витрачаючи купу грошей на різні хімікати.

З деякими натуральними інгредієнтами з вашої кухні легко приготувати дивовижний засіб для чищення, пише santeplus. Всього за 5 хвилин ви отримаєте недорогий і при цьому дуже ефективний мийний засіб для очищення духовки. Все, що вам потрібно — сода та оцет.

Як ефективно очистити духовку

Що вам знадобиться:

Трохи води

оцет

пульверизатор

харчова сода

Губка, тканина або паперовий рушник

Що робити:

Спочатку зніміть решітки в духовці, щоб очистити їх окремо, а потім протріть саму техніку вологою ганчіркою. За необхідності використовуйте лопатку, щоб зіскребти залишки, що пригоріли. Потім переходьте до нанесення засобу, що очищає. У контейнері змішайте ½ склянки харчової соди з невеликою кількістю води, щоб вийшла паста. За допомогою чистої тканини або губки нанесіть засіб на внутрішні стінки приладу, не торкаючись зон нагрівання. Дайте засобу подіяти щонайменше 2 годин, поки харчова сода розщеплює жир. Після оббризкайте вже затверділу пасту гарячою водою з пульверизатора, після чого проведіть губкою по проблемних ділянках. Після того як ви видалили харчову соду, розпорошіть оцет, розведений у невеликій кількості води, на всі поверхні духовки, дайте постояти кілька хвилин, а потім протріть всі тканиною, змоченою в гарячій воді, або паперовим рушником. Залишіть сохнути на відкритому повітрі, залишивши дверцята духовки прочиненими.

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