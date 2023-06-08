Два простих продукти швидко і легко видалять жир із духовки: прибирання коштуватиме копійки
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За допомогою цього трюку духовка буде як нова.
Ваша духовка забруднилася, і ви не знаєте, як видалити жир, що налип на стінки? А якщо ми скажемо вам, що можна зробити свою духовку ідеально чистою, не витрачаючи купу грошей на різні хімікати.
З деякими натуральними інгредієнтами з вашої кухні легко приготувати дивовижний засіб для чищення, пише santeplus. Всього за 5 хвилин ви отримаєте недорогий і при цьому дуже ефективний мийний засіб для очищення духовки. Все, що вам потрібно — сода та оцет.
Як ефективно очистити духовку
Що вам знадобиться:
- Трохи води
- оцет
- пульверизатор
- харчова сода
- Губка, тканина або паперовий рушник
Що робити:
- Спочатку зніміть решітки в духовці, щоб очистити їх окремо, а потім протріть саму техніку вологою ганчіркою. За необхідності використовуйте лопатку, щоб зіскребти залишки, що пригоріли.
- Потім переходьте до нанесення засобу, що очищає. У контейнері змішайте ½ склянки харчової соди з невеликою кількістю води, щоб вийшла паста. За допомогою чистої тканини або губки нанесіть засіб на внутрішні стінки приладу, не торкаючись зон нагрівання. Дайте засобу подіяти щонайменше 2 годин, поки харчова сода розщеплює жир.
- Після оббризкайте вже затверділу пасту гарячою водою з пульверизатора, після чого проведіть губкою по проблемних ділянках.
- Після того як ви видалили харчову соду, розпорошіть оцет, розведений у невеликій кількості води, на всі поверхні духовки, дайте постояти кілька хвилин, а потім протріть всі тканиною, змоченою в гарячій воді, або паперовим рушником.
- Залишіть сохнути на відкритому повітрі, залишивши дверцята духовки прочиненими.
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