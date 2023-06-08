Незвичайний, але ефективний засіб для чищення матраца: лише 10-15 хвилин — і плями немає

Ключовий інгредієнт для лайфхака з очищення матраца знайдеться у чоловічій косметичці

На матраці можуть з’являтися різні плями, деякі досить стійкі. Однак не поспішайте йти в хімчистку: можна навести лад із матрацом і в домашніх умовах. Якщо діяти швидко, будь-які сліди можна легко вивести без пральної машини.

Щоб очистити матрац від плям, використовуйте косметичний засіб – піну для гоління. Звучить незвично, але лайфхак точно спрацює, повідомляє Express.

Як тільки матрац забруднився, потрібно очистити його від плями. Для цього спробуйте нестандартний спосіб за допомогою піни для гоління. Ви можете здивуватися, але цей крем насправді є одним з кращих засобів для чищення матраців.

Як вивести пляму з матраца за допомогою піни для гоління? Нанесіть продукт на забруднену ділянку та залиште на матраці на 10-15 хвилин, перш ніж витерти чистою губкою. Так спирт, який міститься в кремі для гоління, вбереться і зможе видалити пляму.

Метод добре працює зі свіжими забрудненнями. Однак трюк допоможе впоратися і з плямами, які "живуть" на матраці кілька років.

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