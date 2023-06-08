Засоби для прибирання потребують очищення: ідеальний спосіб продовжити термін служби швабри

Бруд і неприємний запах миттєво пропадуть

Усі люблять лад у будинку. Але часто забувають про те, що очищення потребують і безпосередньо самі інструменти, якими наводять чистоту. Одним із часто використовуваних предметів у будинку є швабра. Звичайно ж після миття підлоги її зазвичай споліскують, але навряд чи регулярно ретельно її очищають. З часом насадка швабри стає не просто брудною, але ще й починає смердіти.

Але є простий спосіб вирішити відразу дві ці проблеми та продовжити термін служби швабру.

Як правильно чистити швабру

Вам знадобиться засіб для виведення плям з активним киснем і оцет, який дуже часто використовують для прибирання будинку. Наповніть цебро гарячою водою й обережно додайте обидва продукти. Переконайтеся, що ви їх добре перемішали.

Після цього занурте швабру в розчин і залиште на деякий час. Переміщуйте швабру всередині відра, щоб насадка ввібрала речовини, що чистять. Через кілька хвилин ви помітите, що швабра стала значно чистішою, а плями зникли. Тоді можна вийняти швабру з води та промити її чистою водою.

Цей спосіб очищення підходить як для швабр і з бавовняною, так і з фібровою насадкою.

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