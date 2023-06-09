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Помийте руки… зубною пастою: коли найкраще використовувати засіб для ротової порожнини

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Достатньо нанести зубну пасту на шкірний покрив рук Новина оновлена 09 червня 2023, 08:44
Достатньо нанести зубну пасту на шкірний покрив рук. Фото freepik.com

У певних випадках мило не завжди допомагає

Зубна паста завжди використовується для забезпечення гігієни. У той час, як звичайне мило може бути корисним і у розв'язані побутових питань, зубна паста може наноситися не тільки на зуби.

Хто б знав, що засобом для чищення порожнини рота корисно мити руки, пише ukr.media. Дізнайтеся, у якому разі зубна паста виявиться ефективнішою, ніж мило.

Навіщо мити руки зубною пастою

Люди, які люблять готування, часто стикаються з проблемою неприємного та сильного запаху, який залишається на їхніх руках, коли це відбувається після нарізки риби чи цибулі. Звичайне мило нерідко не допомагає позбутися цього запаху. В цьому випадку можна використовувати зубну пасту.

Просто нанесіть невелику кількість пасти на шкіру рук, ретельно потріть долоні одна об одну і змийте залишки водою. Іншими словами, слід чинити так само як при звичайній процедурі миття рук із милом. Результат не змусить на себе довго чекати: запах цибулі або риби відразу зникне з долонь.

Раніше "Телеграф" писав, чому не можна використовувати горілку під час прання. Цей засіб широко використовується при розв'язанні багатьох побутових проблем, окрім одного випадку.

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#Зубна паста #Мило #Миття рук #Лайфхак