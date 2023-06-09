Зробити ванну осяйною і повернути їй блиск вам допоможуть два найпростіші продукти: хитрий трюк

Використовуючи цей трюк, ви зможете зберегти свою ванну білою та чистою

Щоб ваша ванна знову стала білою, не потрібно кидатися на різні агресивні хімічні засоби. Все тому, що на вашій кухні вже є два продукти, які в поєднанні можуть допомогти вам повернути блиск та білизну брудної ванні.

Щоб зберегти вашу ванну і захистити її від абразивних засобів для чищення, існує простий і ефективний метод. Вам потрібні тільки оцет та рідина для миття посуду, пише портал santeplus.

Як очистити ванну до блиску

Налийте 30 мл оцту в глибоку місткість і нагрійте в мікрохвильовій печі протягом однієї хвилини. Після нагрівання перелийте його в пляшку з розпилювачем та додайте 15 мл рідини для миття посуду. Змішайте все разом, обережно струсивши пляшку. Потім розпорошіть розчин на ванну і залиште на 30 хвилин. І потім протріть поверхню губкою, перш ніж змити теплою водою.

Зазначимо, що цей розчин, що чистить, також можна використовувати для очищення душу і раковини, зокрема, завдяки противапняним і антисептичним властивостям білого оцту.

Раніше ми розповідали, як очистити шви між плиткою у ванній за 15 хвилин. З цим лайфхаком від плісняви не залишиться сліду.