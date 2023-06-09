Протріть плями від дезодоранту капроновими колготами: результат приємно здивує

Простий спосіб позбутися слідів дезодоранту на одязі без прання

Дезодорант – незамінний засіб гігієни. У теплу пору року вони є справжнім порятунком від неприємних запахів поту. Водночас дезодоранти мають одну істотну ваду — вони залишають сліди на одязі.

Позбутися білих плям від дезодоранту допомагає прання. До того ж успіх заходу залежить від того, наскільки давно з’явилася пляма. Якщо випрати річ немає можливості, допоможе сухе чищення за допомогою підручних засобів.

Один із таких засобів — старі капронові колготи, пише Onegoodthing byjillee.

Хоч як дивно це звучало, колготки — відмінний "ластик" для слідів від дезодоранту чи плям на одязі. Крім того, вони не залишають ніяких ворсинок, як туалетний папір та серветки, а отже можуть застосовуватись для очищення темних речей.

Протріть забруднення зім’ятими колготами та пляма від дезодоранту зникне.

Ще один підручний засіб, який допоможе позбавитися слідів дезодоранту на одязі — серветки для сушіння. Як і колготи, серветка зітре сліди дезодоранту і при цьому не залишить слідів на тканині й не пошкодить її.

Раніше "Телеграф" розповідав, як ще ефективно застосувати капронові колготи у побуті.