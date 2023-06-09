Нагар з гриля зійде в одну мить: несподіваний метод очищення

Найпростіший спосіб очистити решітку гриль

Приготовлені на грилі м’ясо, риба та овочі дуже смачні. Але після насолоди цими стравами залишається брудна робота — почистити решітку гриль. Цю процедуру часто відкладають на наступний день.

За цей час жир і нагар в’їдаються в покриття і відмити їх стає складніше, ніж якби мили гриль ще теплим. Найпростіший спосіб — використовувати агресивний засіб для чищення. Але натуральні засоби не гірше справляються із завданням очистити решітку від нагару.

Для ефективного очищення гриля підійде розсіл. Замочіть решітку в розсолі та буквально за пів години кислоти розчинять весь жир. Після цього потрібно буде пройтися поверхнею мочалкою і промити водою.

Запобігти появі нагару на решітці гриль допоможе невелика хитрість. Протріть її соняшниковою олією. Шматочки їжі не чіплятимуться та не обгорятимуть, і їх не доведеться віддирати металевим йоржиком чи ножем.

Раніше "Телеграф" розповідав, як відмити гриль за допомогою цибулі.