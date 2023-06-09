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Нагар з гриля зійде в одну мить: несподіваний метод очищення

Автор
Наталя Граковська Наталя Граковська
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Гриль найкраще очищати одразу після приготування їжі
Гриль найкраще очищати одразу після приготування їжі. Фото freepik.com

Найпростіший спосіб очистити решітку гриль

Приготовлені на грилі м’ясо, риба та овочі дуже смачні. Але після насолоди цими стравами залишається брудна робота — почистити решітку гриль. Цю процедуру часто відкладають на наступний день.

За цей час жир і нагар в’їдаються в покриття і відмити їх стає складніше, ніж якби мили гриль ще теплим. Найпростіший спосіб — використовувати агресивний засіб для чищення. Але натуральні засоби не гірше справляються із завданням очистити решітку від нагару.

Для ефективного очищення гриля підійде розсіл. Замочіть решітку в розсолі та буквально за пів години кислоти розчинять весь жир. Після цього потрібно буде пройтися поверхнею мочалкою і промити водою.

Запобігти появі нагару на решітці гриль допоможе невелика хитрість. Протріть її соняшниковою олією. Шматочки їжі не чіплятимуться та не обгорятимуть, і їх не доведеться віддирати металевим йоржиком чи ножем.

Раніше "Телеграф" розповідав, як відмити гриль за допомогою цибулі.

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