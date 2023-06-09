Ваш чайник знову сяятиме: як за 20 хвилин позбутися нальоту та накипу

Щоб отримати чистий чайник, просто використовуйте правильні засоби

Щоб ваш чай або ранкова кава не була зіпсована будь-яким присмаком, потрібно ретельно чистити чайник і видаляти весь накип, особливо якщо ви ним користуєтеся щодня. Це не завжди легко зробити, однак, на щастя, є один простий лайфхак, який легко впоратися з цією проблемою.

Ключем до розв'язання проблеми з накипом усередині чайників є знежирювальні та антивапняні властивості деяких продуктів, пише santeplus. Відмінний інгредієнт, наділений усіма цими якостями — це лимонна кислота. Її абразивність і здатність протистояти вапняку роблять кислоту потужним засобом видалення накипу.

Щоб отримати максимальну віддачу від цього продукту, наповніть чайник розчином із рівних частин води та лимонного соку. Закип’ятіть розчин, потім вимкніть чайник або принаймні зачекайте, поки він не відключиться автоматично. Дайте розчину подіяти протягом 20 хвилин, потім вилийте розчин, що чистить, з чайника.

Дайте приладу охолонути, перш ніж чистити внутрішню частину. Протріть внутрішню частину чайника неабразивною губкою, щоб видалити мінеральні залишки, що залишилися. Особливу увагу приділіть областям навколо носика. Для кращого ефекту можна змочити губку в оцті.

Після цього наповніть чайник наполовину водою для ополіскування. Доведіть до кипіння та вилийте воду в раковину. Повторіть операцію стільки разів, скільки потрібно.

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