Як зберегти прохолоду у квартирі влітку: доступні лайфхаки

Впоратися зі спекою в квартирі можна без кондиціонера

Настало літо і попри все прекрасне, що в ньому є, воно принесло спеку. За наявності в будинку кондиціонера високі температури переносити нескладно. Але якщо таке диво техніки відсутнє, потрібно постаратися, щоби влаштувати прохолоду у своїй квартирі.

Насправді зробити це не так складно, як здається на перший погляд. Скористайтеся перевіреними порадами та переконайтесь у цьому самі.

Закрийте вікна та жалюзі. Щоб у будинку було прохолодно, намагайтеся тримати вікна закритими доти, доки сонце не досягне піку. Це допоможе запобігти попаданню гарячого повітря в кімнату. І не забувайте закривати жалюзі або тримати штори задернутими, щоб захистити приміщення від спеки. Відкривати їх краще наприкінці дня, коли сонце пішло на спад.

Використовуйте вентилятор. У спеку найкраще використовувати вентилятор із функцією охолодження повітря. Якщо такої функції немає, поставте перед ним чашу з крижаною водою.

Якщо кімната невелика, розставте по ній ємності з льодом або глибокі тарілки з охолодженою водою. Через деякий час температура повітря у приміщенні зменшиться.

Для підтримки прохолоди повісьте мокре простирадло перед відкритим вікном або у дверях на балконі.

Обмежте використання побутових приладів. Пральна та посудомийні машини дуже сильно нагріваються в процесі роботи й повітря навколо них теж стає значно теплішим. Те саме стосується духовки, праски та інших електроприладів.

Використовуйте відбивну теплоізоляційну віконну плівку. Вона не дуже дорого коштує, не псує зовнішній вигляд вікон і не створює відчуття темряви.

Раніше "Телеграф" ділився порадами, які допоможуть перенести спекотні дні у комфорті.