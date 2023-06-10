Навіщо класти зубну пасту в зливний бачок унітазу

Туалет запахтить без освіжувача

В інтернеті є величезна кількість порад і хитрощів, що стосуються підтримання чистоти у ванній кімнаті. Особливо популярними стали рекомендації щодо використання зубної пасти для боротьби з неприємними запахами, що виходять з унітаза.

Це простіший і бюджетніший лайфхак, про який знають далеко не всі господині, пише "Хочу". Деякі люди використовують аерозольні освіжувачі повітря, тоді як інші купують спеціальні таблетки для унітаза і розставляють ароматичні свічки по всій ванній кімнаті. Ми пропонуємо покласти зубну пасту в бачок унітаза.

Як це працює

Замість того, щоб викидати практично використану зубну пасту, можна використовувати її як простий та ефективний ароматизатор. Для цього потрібно проколоти численні отвори у тюбику за допомогою голки, а потім помістити його в зливний бачок унітаза. Щоразу при змиві у ванній кімнаті поширюватиметься приємний аромат, який зможе приховати неприємні запахи.

Але...

По-перше, краще вибирати упаковку зубної пасти із яскравим ароматом. Буде добре, якщо у складі пасти буде присутня м’ята. По-друге, важливо розуміти, що залишки пасти не впораються із серйозними забрудненнями. Вони не призначені для дезінфекції сантехніки та не можуть замінити спеціальні засоби, призначені для цієї мети.

Немає сенсу сперечатися, що туалет є простором, який важко провітрити. Раніше "Телеграф" писав, як приготувати "пахучку" для унітаза в домашніх умовах.