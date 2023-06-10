Ці доступні інгредієнти приберуть неприємний запах на кухні: їх лише три

Чашка кави не тільки допоможе вам підбадьоритися

Попри те, що ваша кухонна витяжка працює бездоганно, вона не здатна повністю позбавити неприємних запахів на 100%. Це особливо важливо, якщо щось пригоріло під час приготування.

Важливо знати про три ефективні способи, які допоможуть усунути цю проблему. Як пише pixelinform, позбутися неприємного запаху і подарувати приємний аромат кімнаті можуть три інгредієнти.

Сода

Після готування багато хто бере будь-яку ємність і засипає туди звичайну соду. Всього через годину порошок з легкістю вбере будь-які неприємні запахи в кімнаті.

Цитрусова шкірка

Для збереження корисних властивостей харчових відходів їх можна засушити. Після цього достатньо помістити шкірку в киплячу воду і варити протягом 5-10 хвилин. Кухня наповниться приємним запахом фруктів.

Кава

Просто заваріть чашку кави. Це не тільки допоможе вам підбадьоритися, а й зробить запах на кухні приємним. Аналогічний ефект має і обсмажування кавових зерен.

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