Багато хто все життя неправильно надіває сміттєвий пакет на відро: а як треба

Візьміть на озброєння спритний трюк зі сміттєвим пакетом

Існують різні способи спростити повсякденний побут, включаючи застосування невеликих хитрощів. Наприклад, можна скористатись зубною пастою зовсім не за призначенням. Навіть така проста дія, як заміна сміттєвого мішка, має свої особливості. Можливо, ви неправильно надівали сміттєвий пакет на відро все своє життя.

Багато людей роблять основну помилку, коли вони встановлюють всього один сміттєвий пакет у відро для сміття замість трьох-п’яти. Це призводить до того, що відро швидко забруднюється і починає неприємно пахнути, пише ukr.media.

Як правильно надівати сміттєвий пакет на відро

Одна корисна порада полягає в тому, щоб прикріпити невеликі гачки до відра, схожі на ті, що використовуються для рушників. Експерти стверджують, що використання цих гачків для фіксації мішка явно полегшить завдання збереження сміття всередині відра і запобігатиме розливу або безладу. Це просте та практичне рішення, яке у довгостроковій перспективі дозволить заощадити час та зусилля.

Раніше "Телеграф" писав, як позбутися смороду в сміттєвому відрі. Один маленький, але хитрий трюк.