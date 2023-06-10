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Маленька хитрість допоможе носити взуття на високих підборах без болю: дивовижний лайфхак

Автор
Наталя Граковська Наталя Граковська
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Туфлі на високих підборах — це завжди красиво
Туфлі на високих підборах — це завжди красиво. Фото pexels.com

Знадобиться скотч або медичний пластир

Взуття на високих підборах допомагає почуватися приголомшливо і чудово доповнити образ. Але дуже часто довге носіння босоніжок або туфель на підборах закінчується сильним болем у ногах.

Скотч стане чудовим помічником для тих, хто відчуває болючі відчуття в ногах після тривалих прогулянок на високих підборах. Як альтернативу скотчу можна використовувати пластир. Хитрістю зі скотчем поділилися у TikTok.

У короткому ролику модель наочно демонструє метод, який позбавить дискомфорту під час ходьби у взутті на підборах. Вона пропонує з’єднати скотчем третій та четвертий пальці разом. Це має зняти тиск та підвищити комфорт.

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Потрібно з’єднати скотчем або пластиром два пальці

У коментарях зазначають, що між 3 та 4 пальцем знаходиться нерв, який при носінні високих підборів дуже швидко "втомлюється". Процедура зі скотчем допомагає швидко зняти напругу з цього нерва.

Завдяки цій хитрощі ходьба на високих підборах більше не перетворюватиметься на тортури.

Раніше "Телеграф" ділився простим способом позбутися неприємного запаху у взутті.

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#Взуття #Каблуки #Лайфхак