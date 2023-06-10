Як легко заснути у спеку: прості способи, які врятують ваш сон

Вентилятор, грілка і мокре простирадло допоможуть вам охолонути в спекотну літню ніч

Влітку хочеться охолодити будинок не лише вдень, а й уночі. Через задуху часто важко заснути і доводиться довго перевертатися, вишукуючи на ліжку прохолодніше місце.

На порталі Главком розповіли кілька дієвих лайфхаків, як заснути у спеку без кондиціонера. Для цього ви можете зробити кілька нехитрих маніпуляцій.

Постільна білизна з правильної тканини

Влітку краще не використовувати ковдри та простирадла із сатину, поліестеру та шовку. Це надто важкі тканини, які краще використовувати взимку. Для літа ж підійдуть легші і "дихаючі" тканини, найкраще використовувати бавовну. Під такою ковдрою точно не буде спекотно.

Використовуйте морозилку

Якщо стовпчик термометра піднявся вище 30 градусів, спробуйте покласти простирадло в морозилку на 15 хвилин, щоб охолодити його. Лягти на охолоджене простирадло в літню спеку буде вкрай приємно і відразу вийде заснути.

Грілка буде в нагоді

Якщо взимку грілка вас зігрівала, то влітку стане чудовою крижаною подушкою. Наповніть її водою і покладіть у холодильник, щоб вона охолола. Коли грілка стає холодною, покладіть її під матрац, так перенести спеку буде набагато простіше.

Вентилятор

Цей пристрій використовували ще наші бабусі та батьки. Поставте його перед вікном і налаштуйте, щоб лопаті рухалися проти годинникової стрілки. Вентилятор виганятиме гаряче повітря з кімнати надвір. Також можна поставити два вентилятори біля вікна, один навпроти одного. Тоді потоки повітря перетинатимуться через що в кімнаті буде не так спекотно.

Крім того, навпроти вентилятора можна поставити тарілку, наповнену льодом. Такий спосіб створить прохолодний і навіть освіжаючий вітерець у вашій кімнаті.

Спробуйте єгипетський метод

Єгипетський метод полягає в тому, щоб спати під вологим простирадлом. Намочіть його та вичавіть, щоб з нього не стікала вода. Укриваючись таким покривалом, ваше тіло довше залишатиметься у прохолоді. Щоб не намочити матрац, застеліть його заздалегідь рушниками або ще одним простирадлом.

Використовуйте компреси

Покладіть компрес на шию, кісточки, зап’ястя та під коліна. Так ваше тіло зможе охолонути, і заснути в спеку вам буде простіше. Однак не варто дуже захоплюватися, адже можна застудитися.

Пийте більше води

Коли ви потієте, ваш організм втрачає вологу, що призводить до зневоднення. Випийте перед сном склянку води та прийміть прохолодний душ, освіживши себе після спекотного дня. Після душу ще 10-20 хвилин тіло зберігатиме приємну прохолоду, і це допоможе вам заснути.

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