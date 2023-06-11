Неприємний запах та бруд просто зникнуть: як ефективно оновити швабру

Швабра прослужить набагато довше

Досить часто після декількох застосувань приладдя для чищення, такі як швабри, приходять в непридатність і перестають ефективно виконувати свою миючу функцію. Але є прості методи, які можуть дати їм другий шанс.

Перш ніж викидати швабру, в поверхню якої ввібралося багато бруду, варто спробувати лайфхак із TikTok, який допоможе ефективно її очистити. Вам знадобиться лише таблетка для посудомийної машини та склянка нашатирного спирту.

Як вичистити швабру

Наповніть цебро для швабри гарячою водою. Переконайтеся, що достатньо води, щоб повністю занурити швабру.

Додайте у воду одну таблетку для миття посуду. Вони містять потужні засоби для чищення, які допоможуть видалити бруд і запахи, що залишилися в волокнах швабри.

Налийте у воду склянку нашатирного спирту. Аміак відомий своєю здатністю знезаражувати та вбивати бактерії. Це допоможе видалити будь-які небажані мікроорганізми, присутні на швабрі.

Опустіть швабру у воду із розчином. Залишіть її у воді не менше ніж на 30 хвилин. Протягом цього часу миючі засоби видалять бруд і оновлять швабру.

Після закінчення часу дістаньте швабру з води та добре відіжміть, щоб видалити зайву рідину.

Дайте швабрі повністю висохнути, перш ніж використовувати її знову.

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