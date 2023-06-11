Плями від трави — не вирок: чим випрати одяг, три народні способи

Розповідаємо, за допомогою яких засобів відіпрати траву з одягу, щоб не полиняла тканина

Активне проведення часу на природі або ігри з дитиною в парку можуть залишити не тільки приємні спогади, але й брудний одяг. Плями від трави, як і плями від кави, є одними з найскладніших для виведення, оскільки вони не залишаються на поверхні матерії, а проникають в її волокна.

Деякі хімзасоби дійсно видаляють забруднення, але разом з ними вони також можуть вивести малюнок із тканини. Щоб річ не полиняла, можна використовувати народні методи із бюджетними інгредієнтами, пише ukr.media.

Кухонна сіль

Візьміть 1 склянку чистої води та розчиніть у ній 1 столову ложку солі. Покрийте пляму від трави цією рідиною та залиште на 40 хвилин. Після цього помістіть одяг у пральну машину та виберіть відповідний режим для даного типу тканини. Якщо потрібно, повторіть процедуру, поки пляма повністю не зникне.

Нашатирний спирт

Цей засіб потрібно застосовувати виключно на світлих матеріалах. Для приготування розчину слід використовувати такі ж пропорції, що й для солі (1 столова ложка спирту на склянку води).

Перекис

Аналогічно нашатирному спирту цей засіб не рекомендується застосовувати на яскравих і темних речах. Він має властивість освітлювати тканину, тому його можна застосовувати лише на білому одязі. Для видалення плям нанесіть 3% розчин перекису водню на проблемне місце та залиште на пів години. Потім відіпріть річ у звичайному режимі.

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