Як прочистити забитий стік за лічені хвилини: чотири лайфхаки від сантехніка

Сантехнік розповів про спритні трюки, які вирішать проблему з повільним витіканням води

Раковини, душові кабіни, унітази та ванни забиваються з різних причин, включаючи волосся, залишки їжі, побутові засоби. Прибрати засмічення не завжди просто, але якщо знати кілька перевірених способів, то обійдетесь без допомоги фахівців.

Щоб прочистити забитий стік за лічені хвилини, спробуйте чотири дієві лайфхаки. Ними поділився експерт із сантехніки Річард Саузерн у коментарі Express.

Спосіб №1: окріп

Закип’ятіть чайник. Влийте окріп у злив. Робіть це повільно, інакше можливі опіки через бризки гарячої води. Цей лайфхак вирішить проблему із незначним засміченням. Наприклад, окроп очистить злив, усунувши залишки мила чи волосся.

Спосіб №2: харчова сода + оцет

По-перше, влийте окріп у каналізацію. По-друге, всипте туди приблизно півсклянки харчової соди, залиште на кілька хвилин. По-третє, змішайте склянку оцту зі склянкою гарячої води та вилийте у трубу. Тепер закрийте злив пробкою: тиск і реакція між харчовою содою й оцтом допоможе прибрати засмічення. Залишіть суміш у стоку приблизно на 15 хвилин, після чого вийміть заглушку і знову влийте окріп у каналізацію.

Спосіб №3: вантуз

Наповніть раковину водою так, щоб вона покривала гумову частину інструменту. Помістіть вантуз над зливом, має бути щільне прилягання між ним та поверхнею. Сильно і швидко натисніть, потім різко потягніть вгору, повторіть цю дію кілька разів. Всмоктування і тиск, який відбувається за рахунок вищеописаних кроків, допоможе розблокувати стік.

Спосіб №4: вертушка

Якщо нічого не допомагає, доведеться придбати спеціальний трос для прочищення труб. Поступово помістіть вертушку в слив, обертаючи за годинниковою стрілкою. У якийсь момент ви зіткнетеся з опором, який, ймовірно, і є причиною засмічення. Повертайте трос вперед і назад, трохи натискаючи, щоб усунути блокування. Після промийте каналізацію гарячою водою.

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