Ви припускаєтеся непоправної помилки, якщо заряджаєте телефон так

Так чинити не можна в жодному разі

Ви помічали, що ваш смартфон все частіше швидко втрачає заряд батареї? У більшості випадків це відбувається через неправильну зарядку вашого мобільного телефону. Фахівці наполягають на необхідності завжди дотримуватися одного правила, щоб акумулятор не вийшов з ладу в найневідповідніший момент.

Багато користувачів сучасних смартфонів вважають за краще підключати свої улюблені гаджети до зарядного пристрою тільки в тих випадках, коли рівень заряду батареї наближається до нуля відсотків. Цей підхід не рекомендується, пише itechua.

Коли ставити телефон на зарядку

Фахівці рекомендують дотримуватись оптимального правила "50-70". Це означає, що краще заряджати смартфон, коли рівень заряду батареї досягає 50%, а максимальний рівень заряду не повинен перевищувати 70%. Повна зарядка до 100% та повне розрядження до нуля мають негативний вплив на продуктивність акумулятора та скорочують його термін служби.

Раніше "Телеграф" писав, як не можна заряджати мобільний телефон. Одна помилка може спричинити займання.