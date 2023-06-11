Які два підручні засоби додати при пранні простирадл: вони знову стануть білими

Невелика маніпуляція при пранні зробить простирадла свіжими і справді білими

Білі простирадла – завжди доречно та красиво. Однак після кількох прань тканина втрачає колір. Щоб відбілити сірі або жовті простирадла, знадобляться лише підручні засоби, які знайдуться у вас вдома.

Спробуйте дієвий лайфхак із харчовою содою та оцтом, щоб простирадла знову стали білими. Про метод розповідає видання Express.

Простирадла забруднюються потом і шкірним жиром, через що можуть втрачати колір, стаючи сірими або жовтими. Не поспішайте використовувати відбілювач, є більш щадний, а на додачу ефективний і дешевий спосіб повернути тканині належний вигляд.

Як відбілити простирадла харчовою содою та оцтом? Заповніть барабан пральної машини брудними простирадлами. У відсік для порошків всипте півсклянки харчової соди. У дозатор кондиціонера влийте половину склянки столового оцту. Важливо, щоб оцет "підключався" до процесу на останніх етапах прання. Якщо у вашій машині немає відсіку для ополіскувача, додайте оцет перед цим кроком вручну. Увімкніть гарячий цикл прання і випріть простирадла.

Раніше "Телеграф" розповідав, як відбілити шкарпетки після прання. А ще ми ділилися лайфхаком, щоб пом’якшити колючі рушники.